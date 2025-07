Saldi estivi al via ma è già caos | occhio a chi anticipa

Saldi estivi al via in Emilia-Romagna, ma attenzione: la corsa all’affare anticipata, soprattutto online, può mettere a rischio il mercato locale e le attività di vicinato. Da domani, per 60 giorni, Modena e provincia si preparano a vivere questa emozionante stagione di sconti, con il rischio di perdere il vero spirito dei saldi. Giulio Po di Confesercenti avverte: è fondamentale rispettare i tempi ufficiali per tutelare tutti gli attori del commercio locale.

Da domani, per 60 giorni, partono i saldi estivi anche in Emilia-Romagna, compresa Modena e la sua provincia. Ma la corsa all’affare anticipato, soprattutto sul web, rischia di vanificare l’avvio ufficiale dei saldi e di colpire duramente il commercio di vicinato e le attività locali. Così Giulio Po, Presidente di FISMO Confesercenti Modena: "Negli ultimi anni, le strategie commerciali per anticipare la concorrenza si sono intensificate anche sul nostro territorio. Il problema sorge quando le offerte diventano pubbliche prima dei tempi previsti dalla normativa regionale. In Emilia-Romagna - come nelle altre regioni italiane - vige il divieto di promozioni nei 30 giorni antecedenti i saldi ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Saldi estivi al via, ma è già caos: occhio a chi anticipa"

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - caos - occhio

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi al via, ma è già caos: occhio a chi anticipa.

Saldi estivi 2025, via agli sconti dal 5 luglio: le date per regione - Tutto quello che c’è da sapere sui saldi estivi 2025: il calendario con tutte le date di inizio e fine, regione per regione, regole per evitare le truffe, ... repubblica.it scrive

Quando iniziano i saldi estivi 2025 (e i trucchi per non farsi ingannare) - Come ogni anno, le regole che disciplinano durata delle vendite promozionali variano da regione a regione ... Lo riporta today.it