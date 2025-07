L’inutile telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin

L'ultima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin si conclude senza risultati concreti, rivelando ancora una volta le divergenze profonde tra i due leader. La discussione, infatti, ha messo in evidenza la determinazione di Putin nel perseguire i propri obiettivi strategici, complicando ulteriormente le già delicate relazioni internazionali. Parlando con la stampa, il presidente statunitense si è...

La sesta telefonata dell'anno tra Donald Trump e Vladimir Putin non ha portato a nulla di costruttivo; al contrario, ha messo in evidenza la volontà del presidente russo di «perseguire i suoi obiettivi, ossia l'eliminazione delle ben note cause profonde che hanno portato alla situazione attuale», secondo quanto dichiarato dal consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Parlando con la stampa, il presidente statunitense si è detto «insoddisfatto» e ha spiegato che dalla conversazione di giovedì – durata circa un'ora – non è emerso alcun progresso verso la fine della guerra in Ucraina.