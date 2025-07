Bitcoin prospettive record | secondo Standard Chartered BTC avrà il miglior secondo semestre di sempre

Secondo Standard Chartered, il secondo semestre del 2025 potrebbe segnare un capitolo epocale nella storia di Bitcoin, grazie a ETF, tesorerie aziendali e innovazioni come la DeFi su Layer-2 con Bitcoin Hyper. Con trend record e nuove opportunità di investimento, il mondo cripto si prepara a scrivere una pagina storica. Il futuro di Bitcoin si prospetta più brillante che mai, aprendo nuove frontiere per gli appassionati e i investitori.

Bitcoin si avvia verso un semestre storico, secondo Standard Chartered, grazie a ETF e tesorerie aziendali. Intanto, Bitcoin Hyper introduce la DeFi su BTC con un Layer-2 su SVM, offrendo velocità , staking e dApp con una prevendita di grande successo. Il secondo semestre del 2025 potrebbe segnare un capitolo epocale nella storia di Bitcoin, stando .

