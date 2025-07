bonus ristrutturazione 2025 quali sono i documenti da conservare

Se hai in programma lavori di ristrutturazione nel 2025 e desideri beneficiare del bonus, è fondamentale conoscere quali documenti conservare. Questa procedura garantisce la corretta detrazione fiscale e tutela in caso di controlli. Dal visto di conformità alle fatture, ogni dettaglio ha un ruolo chiave per massimizzare i vantaggi fiscali e assicurare una gestione senza intoppi delle pratiche. Per una maggiore tranquillità, ecco l’elenco completo dei documenti essenziali.

È un lungo elenco quello dei documenti da conservare nel caso in cui, nel 2025, siano fatti dei lavori di ristrutturazione utilizzando il relativo bonus. Si ricorda che per gli interventi spetta la detrazione fiscale dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi del 50 per cento nel caso in cui i lavori interessino l’abitazione principale e del 36 per cento se riferiti, invece, a un’altra abitazione, come una seconda casa. Per una maggiore convenienza, chi fosse interessato a svolgere interventi agevolati su un proprio immobile dovrebbe fare in fretta. Infatti, le aliquote di detrazione si ridurranno, a partire dal 1° gennaio 2026, al 36 per cento per i lavori sulla prima casa e al 30 per cento per quelli in un’altra abitazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it