Hamas verso sì a tregua con Israele Media | Segnali positivi risposta entro oggi

La tensione tra Hamas e Israele potrebbe finalmente trovare una via d'uscita: oggi, si aspetta la decisione definitiva sulla possibile tregua di 60 giorni a Gaza. I segnali di apertura sono incoraggianti, alimentando speranze di un passo fondamentale verso la pace. Resta da vedere se questa risposta positiva segnerĂ l'inizio di un nuovo capitolo nel conflitto.

(Adnkronos) – Hamas dovrebbe sciogliere la riserva oggi, venerdì 4 luglio, sul possibile accordo per una tregua a Gaza di 60 giorni. "Ci sarebbero segnali di una possibile risposta positiva" al piano di cessate il fuoco, avanzato dai mediatori di Egitto e Qatar e approvato da Israele, secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Israele, Netanyahu: "Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio" - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Gaza, ministro israeliano: "Segnali positivi sulla tregua". Hamas: "Valutiamo la proposta Usa"

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. Tel Aviv ha detto si "alle condizioni necessarie per finalizzare" un cessate il fuoco di due mesi durante il quale si cercherà di porre fine alla guerra nella Striscia.

Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: "Segnali positivi, risposta entro oggi" - Secondo l'emittente qatarina Al Jazeera, il presidente Donald Trump annuncerà personalmente l'accordo, nonché l'impegno degli Stati Uniti a proseguire i negoziati per garantire un cessate il fuoco

Gaza, Hamas apre alla tregua. Israele: accordo entro 24 ore - In cambio, il ritiro parziale delle forze israeliane da Gaza e l'impegno a mettere fine alla guerra.