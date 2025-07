La sinistra è in crisi ovunque ma non si riavrà col populismo

La sinistra attraversa un momento di crisi profonda ovunque, senza però riuscire a contrastare il populismo crescente. Negli Stati Uniti, i democratici sembrano ancora sotto shock dopo le sconfitte e incapaci di frenare le spinte autoritarie di Trump. In Europa, i governi di sinistra resistono a fatica, spesso sopraffatti dall’avanzata della destra. È un quadro complesso che richiede strategie nuove e coraggiose per ritrovare la strada della speranza.

Non è un grande momento per la sinistra, praticamente da nessuna parte. Negli Stati Uniti i democratici sembrano ancora annichiliti dalla sconfitta e incapaci di contrastare le pulsioni autoritarie di Donald Trump. Quanto all'Europa, nei pochi paesi in cui ancora resiste un governo di sinistra, e in cui le elezioni non sono ormai una sfida tra destra ed estrema destra, come in Germania, il meno che si possa dire è che quei governi non se la passano un granché. È il caso dell'esecutivo socialista guidato da Pedro Sánchez, di cui molti chiedono le dimissioni in seguito all'inchiesta che ha portato in carcere l'ex numero tre del Psoe, Santos Cerdán, ma è anche, cambiando il molto che c'è da cambiare, il caso del governo guidato dal premier britannico Keir Starmer, cui l'Economist ha dedicato nel suo ultimo numero una copertina piuttosto angosciante, in cui si vede Starmer quasi completamente sommerso dall'acqua, da cui spuntano giusto quei suoi occhi dall'espressione eternamente smarrita (e pensare che solo l'8 marzo lo stesso Economist lo aveva ritratto nei panni ben più confortevoli di Winston Churchill, sia pure avvisando che restava da vedere se il piglio dimostrato in politica estera Starmer sarebbe stato capace di impiegarlo anche in politica interna).