L’incidente fatale alla moglie Assolto il marito motocicilista

Un dolore improvviso, una tragedia che ha sconvolto una famiglia e una comunità. Il Tribunale di Monza ha recentemente assolto Andrea Brambilla, il motociclista coinvolto in un incidente fatale che ha portato alla perdita della moglie Francesca Fumagalli. Secondo il suo avvocato, l’uomo non avrebbe potuto evitare l’impatto, una spiegazione che apre nuovi spunti sulla responsabilità e sulla gestione degli incidenti stradali. La vicenda si conclude con un verdetto che solleva molte riflessioni.

"Non avrebbe potuto in ogni caso evitare l'incidente". Per il suo avvocato, Claudio Oldani, è questo il motivo per cui il Tribunale di Monza ha assolto Andrea Brambilla, 40enne commerciante ambulante che l'8 maggio del 2021 era alla guida della motocicletta Bmw del fratello e trasportava la moglie Francesca Fumagalli, 31 anni, di Casatenovo, operatrice sanitaria e madre dei suoi due figli piccoli, quando in via San Martino ad Arcore si è scontrato contro una Fiat 500 L che svoltava a sinistra. In quell'incidente sua moglie è morta e lui si era ritrovato imputato di concorso in omicidio stradale con l'automobilista, un 29enne di Lissone, che ha già patteggiato la pena.