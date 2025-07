Il drone super stealth della Cina | come funziona il robot zanzara

Scopri il misterioso drone super stealth cinese, un vero capolavoro di ingegneria ispirato al mondo degli insetti. Questo robot zanzara, con capacità mimetiche straordinarie, è stato progettato per missioni segrete e indisturbate. Ma come funziona realmente questa innovativa tecnologia? Analizziamo i dettagli che rendono questo drone un elemento chiave nel futuro della sorveglianza.

Questo drone simile a un insetto è stato progettato per effettuare missioni stealth. Ha suscitato preoccupazione per le sue caratteristiche estremamente mimetiche. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it