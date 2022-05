Bebe Vio al Festival di Cannes 2022 in un abito-armatura: non è il solito look (Di mercoledì 18 maggio 2022) Forse l’evento più atteso dopo la notte degli Oscar, il 17 maggio ha avuto luogo il red carpet del Festival di Cannes 2022, uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema, che fino al 28 maggio presenta diversi film in anteprima mondiale. Tra le celebrities che hanno sfilato alla serata inaugurale c’era anche Bebe Vio, schermitrice italiana e campionessa paralimpica. Vi raccomandiamo... I Maneskin alla sfilata di Gucci: i look coordinati e il concerto a sorpresa Un vero e proprio ritorno in grande stile per il Festival. La sua 75esima edizione è infatti considerata quella della ripartenza, dopo i due anni segnati dalla pandemia. Testimonial in molti programmi televisivi con lo scopo di diffondere la conoscenza dello ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Forse l’evento più atteso dopo la notte degli Oscar, il 17 maggio ha avuto luogo il red carpet deldi, uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema, che fino al 28 maggio presenta diversi film in anteprima mondiale. Tra le celebrities che hanno sfilato alla serata inaugurale c’era ancheVio, schermitrice italiana e campionessa paralimpica. Vi raccomandiamo... I Maneskin alla sfilata di Gucci: icoordinati e il concerto a sorpresa Un vero e proprio ritorno in grande stile per il. La sua 75esima edizione è infatti considerata quella della ripartenza, dopo i due anni segnati dalla pandemia. Testimonial in molti programmi televisivi con lo scopo di diffondere la conoscenza dello ...

Advertising

infoitcultura : Bebe Vio al Festival di Cannes 2022 in un abito-armatura: non è il solito look - infoitcultura : Bebe Vio conquista il Festival di Cannes col suo sorriso: è una guerriera moderna con l'abito-armatura - infoitcultura : Torna il red carpet di Cannes. Con Margherita Buy, Jasmine Trinca, Bebe Vio - HuffPostItalia : Torna il red carpet di Cannes. Con Margherita Buy, Jasmine Trinca, Bebe Vio - MargheritaFusa1 : ?? Cannes 2022 Cerimonia di apertura... Corriere della Sera: Cannes 2022, i look della cerimonia di apertura: Bebe V… -