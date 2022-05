Rc auto | ad aprile +3 | 7% rispetto a gennaio

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Se è vero che i prezzi sono ancora lontani dal periodo pre-Covid, secondo l’Osservatorio di Facile.it daad2022 il premio medio rcè aumentato del 3,7% arrivando a 443,07 euro. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 9.100.000 preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it. “Nello scorso trimestre – spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it – i premi rc hanno ricominciato a salire anche se, va evidenziato, nell’ultimo mese il dato è rimasto sostanzialmente stabile. È presto, però, per dire se la tendenza si sia effettivamente bloccata”. Confrontando il costo medio rcdi2022 con quello diemerge come l’incremento non sia uguale lungo la Penisola. A guidare la classifica degli incrementi ...

