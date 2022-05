Empoli in campo con l’Ucraina per la solidarietà (Di martedì 17 maggio 2022) Questa sera sfida amichevole al Castellani tra Empoli e Ucraina. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a Ukraine United24 Il fischio d’inizio sarà questa sera per l’amichevole che vede affrontarsi Empoli e Ucraina. I toscani ospiteranno al Castellani la nazionale ucraina, che si sta preparando agli spareggi per il mondiale in Qatar. I fondi raccolti questa sera, in accordo con la Federazione ucraina, saranno devoluti interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell’Ucraina. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri per coprire le esigenze più urgenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Questa sera sfida amichevole al Castellani trae Ucraina. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a Ukraine United24 Il fischio d’inizio sarà questa sera per l’amichevole che vede affrontarsie Ucraina. I toscani ospiteranno al Castellani la nazionale ucraina, che si sta preparando agli spareggi per il mondiale in Qatar. I fondi raccolti questa sera, in accordo con la Federazione ucraina, saranno devoluti interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno del. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri per coprire le esigenze più urgenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

