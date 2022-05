CorSport: il Genoa vuole Cristiano Giuntoli (Di martedì 17 maggio 2022) Il Genoa ormai retrocesso pensa a come rifondarsi e fa un pensierino sul direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Tra i primi pensieri, in una rifondazione ampia che dovrà riguardare qualsiasi settore tecnico, c’è la figura del direttore sportivo e il nome spuntato a sorpresa è quello di Cristiano Giuntoli. La tentazione viene ritenuta forte, nonostante l’impresa sia complicata: Giuntoli ha ancora due anni di un quinquennale con il Napoli, su cifre rilevanti, e nonostante abbia casa dalle parti di Piazza de Ferrari, non pensa a dare strappi alla sua vita professionale. L’ipotesi rimane comunque lì, non sa di suggestione ma di desiderio, che avrà eventualmente bisogno di sviluppi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Ilormai retrocesso pensa a come rifondarsi e fa un pensierino sul direttore sportivo del Napoli,. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Tra i primi pensieri, in una rifondazione ampia che dovrà riguardare qualsiasi settore tecnico, c’è la figura del direttore sportivo e il nome spuntato a sorpresa è quello di. La tentazione viene ritenuta forte, nonostante l’impresa sia complicata:ha ancora due anni di un quinquennale con il Napoli, su cifre rilevanti, e nonostante abbia casa dalle parti di Piazza de Ferrari, non pensa a dare strappi alla sua vita professionale. L’ipotesi rimane comunque lì, non sa di suggestione ma di desiderio, che avrà eventualmente bisogno di sviluppi”. L'articolo ilNapolista.

