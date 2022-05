Berlusconi e Salvini in "bicicletta". Ad Arcore prove di lista unica

(Di martedì 17 maggio 2022) Non sarà partito unico ma sarà quasi certo. Forza Italia e Lega stanno ragionando sul serio all’operazione “”. Il modello è antico quello tra Psi-Psdi unificati, l’alleanza Nenni-Saragat alle elezioni del 1966. Una, una dicitura, e sotto i simboli dei due partiti, appunto due ruote. Sarebbe questo il vero motivo che ha spinto Matteoe Silvioa incontrarsi adpoche ore fa. Il leader della Lega era accompagnato dal suo uomo di riferimento per quanto riguarda gli argomenti elettorali, Roberto Calderoli. Sonodi ciclismo poltico, di tandem, testimoniate dalla nomina di Lucia Ronzulli a commissario del partito in Regione Lombardia, da anni, responsabile dei rapporti con i partiti e da sempre ...

Così il leader della Lega, Matteo, al termine dell'incontro con i sindacati. "Per la Lega l'..."Ci parlerò oggi pomeriggio" ha concluso il leader della Lega, " foto ...... MA FORZA ITALIA È UNA POLVERIERA Sul tavolo del pranzo di lavoro vi sarà sicuramente il tema della guerra in Ucraina come dirimente, tra l'invio di armi - contrarie pure- il ...Il Cav. e il leader della Lega stanno ragionando sull'operazione "bicicletta", i due simboli unificati come Nenni e Saragat. Per gli uomini di Gelmini, Carfagna e Brunetta è quasi resa. Il porto è Car ...Questo non è un dibattito, è una sfilata di cosce al vento e pace nel mondo. Io ero berlusconiano vent’anni fa, ed è andata come è andata. Ma voi siete ...