L’ex presidente Donald Trump non tornerà mai più su Twitter (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ex presidente statunitense, Donald Trump non tornerà mai più a scrivere su Twitter. Lo rilancia, proprio in un tweet, The Spectator Index. "L'ex presidente Usa Donald Trump - si legge nel tweet - afferma che non tornerà mai più su Twitter". La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che il CEO di Tesla Elon Musk aveva affermato che se il suo accordo con Twitter avrà successo, annullerà il divieto di Trump dalla piattaforma di microblogging. BREAKING: Former US President Donald Trump says he will never return to Twitter— The Spectator Index (@spectatorindex) May 15, 2022 Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) L'exstatunitense,nonmai più a scrivere su. Lo rilancia, proprio in un tweet, The Spectator Index. "L'exUsa- si legge nel tweet - afferma che nonmai più su". La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che il CEO di Tesla Elon Musk aveva affermato che se il suo accordo conavrà successo, annullerà il divieto didalla piattaforma di microblogging. BREAKING: Former US Presidentsays he will never return to— The Spectator Index (@spectatorindex) May 15, 2022

