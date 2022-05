Il ruolo dell’ossitocina nel parto | indotto o non

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 maggio 2022) Durante tutta la gravidanza gli ormoni svolgono unfondamentale, tanto che in queste settimane le funzioni del sistema endocrino femminile (l’insieme di ghiandole che hanno il compito di produrre e immettere nell’organismo gli ormoni) vengono alterate. Uno degli ormoni più importanti nella fase finale della gestazione, quindi sia per il travaglio che per il, ma anche nel periodo del post partum (anche nell’allattamento al seno tramite la suzione del bambino) è l’ossitocina. Un ormone che ha, tra gli altri, ildi assicurare unsicuro e contribuire alla salute della donna e del bambino. Cos’è l’ossitocina? Comunemente l’ossitocina viene definita come “l’ormone dell’amore” in quanto è associata alla regolazione dei comportamenti emotivi. È infatti un ormone che viene rilasciato non solo durante ...