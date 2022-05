Gps 2022, problemi per chi si inserisce in seconda fascia sostegno. Pascarella (Flc Cgil): “Il Ministero ha detto che interverrà sul sistema per permettere di modificare i servizi pregressi” [VIDEO] (Di lunedì 16 maggio 2022) Fra le segnalazioni di errori sul sistema per inoltrare le domande di aggiornamento Gps, c'è quella relativa agli aspiranti di seconda fascia sul sostegno. Ma a quanto pare il Ministero interverrà a breve per risolvere tali problemi. L'articolo Gps 2022, problemi per chi si inserisce in seconda fascia sostegno. Pascarella (Flc Cgil): “Il Ministero ha detto che interverrà sul sistema per permettere di modificare i servizi pregressi” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Fra le segnalazioni di errori sulper inoltrare le domande di aggiornamento Gps, c'è quella relativa agli aspiranti disul. Ma a quanto pare ila breve per risolvere tali. L'articolo Gpsper chi siin(Flc): “Ilhachesulperdi

Advertising

orizzontescuola : Gps 2022, problemi per chi si inserisce in seconda fascia sostegno. Pascarella (Flc Cgil): “Il Ministero ha detto c… - MarioDiLella : RT @cislscuolalomb: AGGIORNAMENTO GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO, PUBBLICATA L'ORDINANZA. DOMANDE DAL 12 AL 31 MAGGIO - Ticonsiglio : Valutazione titoli graduatorie GPS: Tabelle 2022 <p>Ecco quali sono i titoli valutabili per le graduatorie GPS 2022… - TecnicaScuola : ESCLUSIVO – Gps 2022: come compilare la domanda. I nostri video tutorial -- - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, compilazione domanda: come importare servizi presenti a fascicolo. GUIDA PER IMMAGINI -