CHE DIO CI AIUTI 7: CHILLEMI E SPOLLON PROTAGONISTI, NUOVA SUPERIORA E SUOR ANGELA… (Di lunedì 16 maggio 2022) ANTEPRIMA – Aria NUOVA al Convento degli Angeli di Assisi. Tra le mura secolari si cambia nella tradizione, senza rivoluzioni ma nella continuità. Parliamo di Che Dio ci AIUTI 7, una delle serie più amate di Rai1 e tra i fiori all'occhielli Lux Vide con Don Matteo. Nessun cambio di peso come a Spoleto con l'avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova. Vi sveliamo in anteprima che la settima stagione di Che Dio ci AIUTI si inizia a girare lunedì 23 maggio. Non ci sarà più buona parte del cast dei comprimari: non rivedremo più Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Erasmo (Erasmo Genzini) e l'ex novizia Ginevra (Simonetta Columbu). SUOR Angela ci sarà ma ad intermittenza. Nessuna uscita di scena come avvenuto a Don Matteo ma un via vai. Elena Sofia Ricci, che nella prossima stagione la vedremo su Rai1 ...

