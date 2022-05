Alex di Amici apre i concerti di Ermal Meta (Di lunedì 16 maggio 2022) ma non chiedeteci quali: sono ancora da definire. L’idea è emersa ieri, durante la finale di Amici 2022, sui social. Ermal Meta non ha mai nascosto di apprezzare le doti vocali ed interpretative di Alex e lo ha sostenuto anche durante l’ultimo appuntamento della stagione con il talent show guidato da Maria De Filippi. Su Twitter è apparso con l’hashtag #Alex, che non è passato inosservato. Mentre il concorrente di Amici stava disputando le sue ultime sfide, sui social è emersa un’idea: perché non far aprire ad Alex i prossimi concerti di Ermal Meta? Compatibilmente con gli impegni che il finalista di Amici avrà a riflettori spenti, s’intende. Per Alex – e per tutti i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) ma non chiedeteci quali: sono ancora da definire. L’idea è emersa ieri, durante la finale di2022, sui social.non ha mai nascosto di apprezzare le doti vocali ed interpretative die lo ha sostenuto anche durante l’ultimo appuntamento della stagione con il talent show guidato da Maria De Filippi. Su Twitter è apparso con l’hashtag #, che non è passato inosservato. Mentre il concorrente distava disputando le sue ultime sfide, sui social è emersa un’idea: perché non far aprire adi prossimidi? Compatibilmente con gli impegni che il finalista diavrà a riflettori spenti, s’intende. Per– e per tutti i ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - IlContiAndrea : È #Luigi il vincitore assoluto della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo posto per il ballerino… - itsmelyiyi : RT @FratNiall91: vero che continuerete a seguire alex anche se non ha vinto amici vero? - itsmelyiyi : RT @Amici213: NON VI AZZARDATE A SMETTERE DI SEGUIRE E SOSTENERE ALEX ORA CHE È FINITO AMICI. NOI DOBBIAMO PORTARLO A SANREMO ALL'EUROVISIO… -