Sparatoria poco prima dell’alba | ferito 22enne di Casalnuovo

Un’altra notte di tensione nel cuore di Napoli, dove le strade si tingono di sangue e il rischio sembra essere dietro ogni angolo. Alle prime luci dell’alba, un giovane di 22 anni di Casalnuovo è rimasto ferito a una gamba in una sparatoria avvenuta in via della Bussola, nel quartiere San Pietro a Patierno. La città si interroga sulle cause di questa violenta escalation che minaccia la sicurezza di tutti.

Ancora sangue all'alba tra le strade del capoluogo partenopeo. Un giovane di 22 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla gamba destra. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina in via della Bussola, nel quartiere San Pietro a Patierno.

