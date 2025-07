Osimhen Juventus spallata forse decisiva del Galatasaray nella corsa al nigeriano | ecco cosa è successo in queste ultime ore

L'affare Osimhen si fa sempre più incerto tra Juventus e Galatasaray, con il centravanti del Napoli che sembra orientato verso l'offerta turca. Le ultime ore hanno infatti segnato una spallata decisiva per la corsa del club bianconero, aprendo nuovi scenari nel mercato estivo. La situazione si fa calda e il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe essere ormai scritto altrove, lasciando la Juventus a dover ripensare le proprie strategie offensive.

, la ricostruzione. La situazione di Victor Osimhen è sempre più complicata per il mercato Juventus, con il centravanti del Napoli che sembra propenso ad accettare l'offerta del Galatasaray, piuttosto che trasferirsi a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club turco ha messo sul piatto un ingaggio faraonico per Osimhen: ben 20 milioni di euro all'anno per tre stagioni, con un'opzione per un quarto anno. Un'offerta che il nigeriano sembra disposto ad accettare, preferendo la proposta del Galatasaray a quella della Juve.