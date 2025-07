Il Napoli lavora al mercato in uscita | c’è un azzurro che piace a 5 club di Serie A

Il Napoli si prepara a rinnovare la rosa con attenzione e strategia, concentrandosi in particolare sul mercato in uscita. Il DS Manna lavora silenziosamente per sfoltire la rosa, con un occhio di riguardo alle pedine che non rientrano nel progetto di Antonio Conte. Tra queste, spicca il nome di Walid Cheddira, desiderato da cinque club di Serie A. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo azzurro a cambiare maglia?

Il mercato estivo del Napoli si sta sviluppando a fari spenti specialmente per quanto riguarda le uscite. Il DS Manna deve sfoltire la rosa cercando di piazzare quelle pedine che non rientrano nel progetto di Antonio Conte, come ad esempio Walid Cheddira, reduce dal prestito al Frosinone. Rientrato alla base, l’attaccante è stato nuovamente inserito . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

