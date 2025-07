Immissioni in ruolo 2025 26 docenti inseriti nelle graduatorie A023 partecipano anche per la secondaria di II grado NOVITA’

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 portano importanti novità, tra cui la possibilità per i docenti inseriti nelle graduatorie A023 di partecipare anche per le cattedre della secondaria di II grado (classe AS23). Questa innovazione amplia le opportunità e apre nuove prospettive di stabilizzazione per molte figure professionali. Scopriamo insieme tutte le modalità e le implicazioni di questa interessante novità.

Una delle novità delle assunzioni in ruolo per il personale docente dell'anno scolastico 202526 sarà la possibilità di partecipare per i posti della secondaria di II grado (classe AS23) per i candidati inseriti nella graduatoria A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera. L'articolo Immissioni in ruolo 202526, docenti inseriti nelle graduatorie A023 partecipano anche per la secondaria di II grado. NOVITA’ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - inseriti - a023 - secondaria

Immissioni in ruolo 2025/26, docenti inseriti nelle graduatorie A023 partecipano anche per la secondaria di II grado. NOVITA; Immissioni in ruolo docenti 2025/26, la procedura sarà informatizzata: da quando e come si potrà presentare domanda? Guide e FAQ; Mobilità 2025/26 docenti A-23 nei CPIA: trasferimento verso il primo grado, passaggio ruolo verso il secondo grado. Attivazione posti prevista dal prossimo anno.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, la procedura sarà informatizzata: da quando e come si potrà presentare domanda? Guide e FAQ - 21, le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo sono state informatizzate. Secondo tecnicadellascuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco da quali GRADUATORIE, ordine e percentuale nella scuola secondaria - Orizzonte Scuola Notizie - 2025/26 saranno effettuate anche dalle GM dei concorsi scuola dell'infanzia/primaria e secondaria PNRR2. Si legge su orizzontescuola.it