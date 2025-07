il raduno oggi la prima seduta stagionale

Il Sassuolo Calcio dà il via alla sua attesissima stagione con la prima seduta di allenamento! Dopo un’estate ricca di speranze e preparativi, i giocatori si sono riuniti questa mattina al Mapei Football Center, pronti a rilanciare le ambizioni neroverdi. La giornata promette energia, impegno e tanto entusiasmo: un inizio che annuncia grandi sfide e successi ancora da scrivere. Restate con noi per scoprire tutte le novità di questa avventura!

Inizio settimana di raduni per il Sassuolo Calcio. Ieri è toccato alla Primavera di Emiliano Bigica, che si allenerà in città fino alla partenza per il ritiro di fine luglio, ed in serata si è ritrovata anche la prima squadra che, agli ordini di Fabio Grosso, oggi effettua la prima seduta stagionale – doppia – sui campi del Mapei Football Center. I giocatori arrivano al centro sportivo di via Giorgio Squinzi dall’Hotel Due Pini di Corlo, dove faranno base in questi primi giorni di allenamenti in città in attesa di partire, venerdi, per il ritiro di Ronzone. Al netto delle voci di mercato che vanno ovviamente infittendosi ora che la stagione comincia, non sfugge come il Sassuolo che comincia la sua stagione sia, oggi, parecchio uguale a quello che ieri ha finito la scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net