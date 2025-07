Traffico Lazio del 08-07-2025 ore 09 | 30

Ecco il quadro aggiornato del traffico nel Lazio alle 09:30 dell’8 luglio 2025: un veicolo in fiamme sulla A1 tra Anagni e Colleferro sta causando rallentamenti verso Roma, mentre lavori in corso sulla A24 tra Tivoli e Roma Est creano code significative. Incolonnamenti anche sul raccordo Settebagni e sull’Aurelia tra Torrimpietra e Aranova. La situazione richiede attenzione e pazienza: ecco cosa sapere per pianificare il viaggio.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione per un veicolo che ha preso fuoco attenzione nel percorrere il tratto della A1 Roma Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma code per lavori A24 roma-l'aquila-teramo tra Tivoli e la barriera di Roma Est verso Roma sempre per lavori incolonnamenti sul raccordo salario Settebagni tra fonte di papà e Settebagni In quest'ultima direzione ancora per lavori code sull'Aurelia tra Torrimpietra Aranova verso Roma si viaggia su carreggiata a ridotta per un incidente code sulla carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo da Casal Palocco malafede verso Roma sul raccordo anulare per il traffico intenso ancora coda in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e dalla Casilina allo svincolo dell'appia in carreggiata esterna rallenta con code a tratti dal video con la Roma Fiumicino all'uscita dell'ardeatina al Tuscolano per un albero pericolante momentaneamente chiusa via Roccella Ionica ripercussioni su via Tuscolana con incolonnamenti accordi via delle Capannelle nelle due direzioni prima di chiudere Vi ricordo che in corso uno sciopero nazionale dei dipendenti delle ferrovie proclamato da Alcune sigle sindacali di base che fino alle 18 di oggi potrebbe avere impatti sulla circolazione comportare cancellazione totali e parziali di frecce e Intercity e treni regionali la lista dei treni garantiti Italo Trenitalia e consultabili sui rispettivi siti