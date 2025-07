Von der Leyen ' nuovo capitolo con Pechino più equilibrio'

Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo capitolo nelle relazioni tra l’Unione Europea e la Cina, puntando a un equilibrio più stabile e responsabile. Con obiettivi chiari di riequilibrio economico, gestione dei rischi e promozione della diplomazia su temi cruciali come il clima, l’UE si prepara a rafforzare un rapporto strategico che favorisca stabilità e collaborazione globale. La sfida è aperta: sarà in grado di scrivere un futuro condiviso con Pechino?

"Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo nella relazione con la Cina. Uno più equilibrato e stabile. Dobbiamo riequilibrare le nostre relazioni economiche, portare avanti la riduzione dei rischi e promuovere la diplomazia su questioni globali, tra cui il clima". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sulle relazioni Ue-Cina. La strategia europea, ha evidenziato, prevede di dialogare e "ridurre i rischi" senza distaccarsi da Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'

In questa notizia si parla di: leyen - capitolo - pechino - equilibrio

Roma crocevia d’Occidente: Meloni, Vance e Von Der Leyen aprono un nuovo capitolo nel dialogo transatlantico - Roma, crocevia d'Occidente, si apre a un nuovo capitolo nel dialogo transatlantico con le visite di Meloni, Vance e von der Leyen.

Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'; Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio'; Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo.

Von der Leyen, 'nuovo capitolo con Pechino, più equilibrio' - "Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo nella relazione con la Cina. Si legge su ansa.it

Von der Leyen: “Cina ha tutela pace giusta in Ucraina”/ “Ue non si sganci da Pechino” - IlSussidiario.net - Cina, Von der Leyen ‘consegna’ a Xi ruolo mediatore globale: “Cina tutela di una pace giusta in Ucraina. ilsussidiario.net scrive