Lavoro Sardone Lega | La cultura della sicurezza vada oltre la normativa

In un contesto europeo in cui la sicurezza sul lavoro è prioritaria, Silvia Sardone della Lega sottolinea come la vera rivoluzione culturale parta dalle scuole. Solo così possiamo plasmare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di andare oltre le semplici regole e promuovere una cultura della sicurezza diffusa e duratura. È il momento di investire nella formazione per costruire ambienti di lavoro più sicuri e resilienti, creando un futuro più protetto per tutti.

(Adnkronos) – “In Europa la sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre centrale, ma il tema è competenza dei singoli Stati. Per questo dobbiamo partire dalle scuole per creare una nuova cultura della sicurezza del lavoro che vada oltre la normativa”. Lo ha detto Silvia Sardone, vice segretario della Lega, eurodeputata e consigliera comunale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

