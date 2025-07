Tecnologia ergonomia e comodità Ecco i segreti degli interni di Dacia Bigster

Scopri come la tecnologia, l'ergonomia e la comodità si uniscono negli interni della Dacia Bigster, il SUV che ridefinisce il segmento C con stile e funzionalità. Un concentrato di innovazione e praticità, progettato per offrire un’esperienza di guida senza compromessi. La Bigster non è solo un’auto, ma una vera e propria evoluzione nel mondo dei SUV economici. Ecco i segreti che la rendono unica nel suo genere.

Duecentosettanta centimetri, scusate se sono pochi. È il passo della nuova ammiraglia di Dacia, la Bigster, il Suv sviluppato per presidiare il redditizio segmento C, quello nel quale gli automobilisti europei non intendono fare compromessi tra dotazioni, linee e costi. Non a caso lo stesso costruttore assicura che "Bigster offre tutto ciò che i clienti del segmento considerano essenziale ma ad un prezzo Dacia, fedele al posizionamento del marchio "best value for money" (il miglior valore per la spesa). E se esternamente designer e ingegneri si sono concessi qualche soluzione estetica inedita per il marchio, gli interni continuano a restare tradizionalmente essenziali.

