Weber su dazi limitare danni reciprocità sia sul tavolo

Manfred Weber, capogruppo del PPE al Parlamento Europeo, lancia un chiaro appello alla solidarietà e alla fermezza di fronte ai rischi dei dazi. In un momento cruciale per il commercio globale, Weber sottolinea che l'Europa deve restare unita e difendersi dagli attacchi economici, come quelli avanzati dagli Stati Uniti. La sfida è grande, ma la nostra forza risiede nella coesione: solo così possiamo contenere i danni e tutelare gli interessi del continente.

"La questione dei dazi avrà un impatto enorme sul nostro continente. Von der Leyen e Šef?ovi? stanno facendo un lavoro incredibile. Il mio messaggio è che, a livello commerciale, siamo alla pari degli Stati Uniti e nessuno può strattonarci come Trump pensa di fare con altri Stati più deboli. Per questo dobbiamo restare uniti", ha detto il capogruppo del Ppe al Pe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo. "Per noi è importante contenere i danni e salvaguardare i nostri interessi". "Se si raggiungerà un accordo generale, la questione della reciprocità " dovrà essere "sul tavolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo

In questa notizia si parla di: weber - dazi - danni - limitare

Dazi, missione della Ue in America. Il piano di Bruxelles: si parte dalla soglia del 10%?Weber: «Sul digitale non decide Trump» - La missione della UE in America si prepara a una sfida cruciale: Bruxelles punta a definire un nuovo piano sui dazi digitali, partendo dalla soglia del 10%.

Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo; Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo; Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo.

Weber, su dazi limitare danni, reciprocità sia sul tavolo - "La questione dei dazi avrà un impatto enorme sul nostro continente. Da ansa.it

Dazi, Manfred Weber: «Pesiamo come gli Usa. La risposta dell’Europa deve essere equivalente» - Il Messaggero - La risposta dell’Europa deve essere equivalente» Il presidente dei Popolari europei oggi sarà ospite al Consiglio di Forza Italia. ilmessaggero.it scrive