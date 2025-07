Mozione sfiducia a von der Leyen Leggeri Rn | ‘Pfizergate è abuso di potere lei ha agito da sola’

In un clima di crescente tensione, la mozione di sfiducia contro von der Leyen solleva pesanti dubbi sul suo operato e sulla trasparenza dell'Europa. L'accusa di «Pfizergate» e di abuso di potere, con decisionsi prese in solitudine e messaggi compromettenti, mette in discussione i principi democratici che dovrebbero guidare il Vecchio Continente. È tempo di chiedersi: chi realmente governa l’Europa e a quale prezzo?

''Pfizergate è un abuso di potere, lei ha agito da sola con gli sms, è la deriva di un'Europa governata a discapito dei popoli''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mozione sfiducia a von der Leyen, Leggeri (Rn): ‘Pfizergate è abuso di potere, lei ha agito da sola’

In questa notizia si parla di: pfizergate - abuso - potere - agito

Mozione sfiducia a von der Leyen, Leggeri (Rn): Pfizergate è abuso di potere, lei ha agito da sola; Mozione sfiducia a von der Leyen, Leggeri (Rn): 'Pfizergate è abuso di potere, lei ha agito da sola'; Pfizergate Von der Leyen contro la mozione di sfiducia.

Pfizergate, von der Leyen: “Mozione di sfiducia firmata da complottisti e amici di Putin” - Il caso fa riferimento agli scambi di messaggi fra l'esecutivo di Palazzo Berlaymont e le compagnie farmaceutiche per l'acquisto di vaccini, conversazioni non rese pubbliche da von der Leyen e i suoi ... Segnala dire.it

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen. Lei: "Nessun contratto inappropriato" - La presidente della Commissione europea attacca i conservatori: “C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo”. Da msn.com