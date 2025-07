Belen Rodriguez presenta la maschera vaginale la foto sui social e il commento della madre Veronica | Godetevela

Belen Rodriguez sorprende tutti con il lancio della sua ultima innovazione di bellezza: una maschera vaginale, presentata con un selfie sui social e accompagnata da un “momento di relax”. La showgirl si dimostra sempre più audace e all’avanguardia, stimolando curiosità e dibattiti. Tra i commenti spicca quello affettuoso della madre, Veronica Cozzani, che invita a godersi ogni momento di cura personale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzionaria novità.

Belen Rodriguez presenta un nuovo prodotto della sua linea di cosmesi: si tratta di una maschera vaginale, che ha mostrato sui social con uno scatto in cui la prova. Le parole a corredo del post: "Un momento di relax". Tra i commenti, quello della madre della showgirl, Veronica Cozzani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

