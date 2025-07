Ascolti TV | Domenica 6 Luglio 2025 La Notte nel Cuore 15.9% meglio di Imma Tataranni in replica 12.8%

Domenica sera all'insegna della tv di qualità e intrattenimento, con numeri che confermano l'interesse del pubblico. Su Canale5, "La Notte nel Cuore" ha superato Imma Tataranni in replica, catturando più attenzione con 1.812.000 spettatori e uno share del 15.9%. Un dato che dimostra come le scelte di programmazione possano davvero fare la differenza. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese per gli amanti dello schermo.

Nella serata di ieri, domenica 6 luglio 2025, su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.656.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.812.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (486.000 – 3.4%), Facci Ridere intrattiene 754.000 spettatori (6%). Su Italia1, dopo la presentazione (643.000 – 4.4%), Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 813.000 spettatori con il 6.7% (Aftershow a 430.000 e il 6%). Su Rai3, dopo Report Lab (823.000 – 5.7%) e la presentazione (1.002.000 – 6.9%), Report segna 1.

