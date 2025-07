Maltempo 200 interventi tra Veneto e Friuli | esondazioni e allagamenti Sott' acqua due case di riposo e un cimitero Attesi nuovi temporali

Friuli Venezia Giulia, dove l’emergenza continua a mettere a dura prova le comunità locali. Centinaia di interventi, tra esondazioni, allagamenti e danni alle infrastrutture vitali come case di riposo e cimiteri, testimoniano la forza di questa tempesta. Mentre si preannunciano nuovi temporali, la popolazione si stringe ancora di più, unita nel affrontare questa sfida climatica senza precedenti. La lotta contro il maltempo non si ferma: restate aggiornati.

L'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Nordest fa registrare centinaia di interventi dei vigili del fuoco, della protezione Civile e delle forze dell'ordine fra Veneto e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, 200 interventi tra Veneto e Friuli: esondazioni e allagamenti. Sott'acqua due case di riposo e un cimitero. Attesi nuovi temporali

