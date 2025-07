Roma a tinte sudamericane | Massara in Brasile per Wesley e Rios

Roma si tinge di sfumature sudamericane: Massara in Brasile per discutere con Flamengo e Palmeiras sui talenti Wesley e Ríos, protagonisti di una sfida decisiva tra Rio e San Paolo. Il futuro della Roma potrebbe essere scritto tra i campi brasiliani, dove il direttore sportivo sta cercando di portare a casa rinforzi di qualità. Tra accordi possibili e sorprese in agguato, il club giallorosso si prepara a un calciomercato all'insegna dell’ottimismo e delle grandi opportunità.

Roma, Massara in Brasile per discutere con Flamengo e Palmeiras di Wesley e Rios: il terzino apre ai giallorossi, per il centrocampista sfida all'Inter Tra Rio e San Paolo si gioca una partita importante per il futuro della Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, Ricky Massara è volato in Brasile per individuare i rinforzi .

