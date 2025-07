WWE | Caos e violenza a Raw Jey Uso vince ma Reed non si ferma dopo il match

Nell'ultima puntata di Monday Night Raw, il ring si è trasformato in un campo di battaglia tra Jey Uso e il colosso Bronson Reed, tra caos e violenza. La tensione è alle stelle, con colpi che sfidano la legge della fisica e un pubblico in delirio. Ma quando il match sembrava concluso, Reed non si ferma: il vero spettacolo sta per cominciare. Ecco cosa è successo dopo...

Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, il pubblico ha assistito a uno scontro fisico e intenso tra Jey Uso e il colosso australiano Bronson Reed. IT'S "BIG" BRONSON REED HOUR #WWERAW pic.twitter.com0pQkonL2Kw — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) July 8, 2025 Il match si è aperto con Jey Uso che ha subito preso il controllo, colpendo Reed con una serie di pugni al volto. Jey ha poi messo a segno una combinazione di calci, culminata con una Enzuigiri all’angolo. Tuttavia, Reed ha risposto prontamente con uno Splash in piedi e un doppio colpo d’ascia alla schiena di Jey, seguito da una gomitata in piena testa e da una devastante Elbow Drop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Caos e violenza a Raw, Jey Uso vince, ma Reed non si ferma dopo il match

