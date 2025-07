Sella Cento un’altra firma L’ala Conti è biancorossa Rimini la sua ultima tappa

Benedetto Cento ha concluso con successo un percorso di rinascita, affrontando le sfide di un mercato impetuoso con determinazione e strategia. La società , pur operando con umiltà e riservatezza, ha costruito un roster solido e versatile, pronto a conquistare nuovi traguardi. Ora, dopo aver consolidato i tasselli chiave, il team si appresta a vivere l’ultima tappa di questa stagione, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle ogni ostacolo e puntare in alto.

Prima Conti e poi Fall, la Benedetto Cento a inizio luglio è giĂ al completo. Sottotraccia, con umiltĂ , serietĂ e attenzione, la societĂ ha lavorato forte in queste settimane, attenta agli ostacoli di un mercato definito "folle" da tanti addetti ai lavori e anche dallo stesso gm biancorosso Renato Nicolai, per garantire a coach Di Paolantonio un roster della giusta profonditĂ e duttilitĂ , e che possa navigare lontano da pericoli nella prossima annata di Serie A2. Il tutto, nonostante le alte richieste e anche le poche alternative presenti in certi ruoli che potessero fare al caso della Benedetto, ma gli sforzi fatti hanno portato i loro frutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net