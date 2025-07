CHE TEMPO CHE FA | MARA VENIER AL TAVOLO SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF

Che Tempo Che Fa torna in autunno con grandi novità e ospiti d'eccezione. Tra conferme e sorprese, Mara Venier si prepara a fare il suo ingresso fisso nel salotto di Fabio Fazio, portando entusiasmo e calore alla nuova stagione televisiva. La presenza della regina della domenica pomeriggio promette di regalare momenti imperdibili agli appassionati di gossip e intrattenimento. Insomma, l'attesa è ormai finita: la stagione tv più coinvolgente sta per ricominciare!

Che Tempo Che Fa tornerà in autunno ogni domenica sera sul Nove. Fabio Fazio, affiancato dalle inseparabili Luciana Littizzetto e Filippa Laberback, si dividerà tra le interviste e il tavolo. Tra le novità ci sarà l’arrivo, proprio a Che Tempo Fa – Il Tavolo, di Mara Venier come ospite fissa. Terminata la diretta a Roma di Domenica In, Mara si sposterà a Milano nel salotto di Fazio. Non è un mistero che la signora della domenica pomeriggio di Rai1 adori CTCF e il suo padrone di casa. Al Salone del Libro di Torino aveva detto: “La Rai ha perso il suo programma più bello”. Per una Venier che entra, esce Simona Ventura. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: MARA VENIER AL TAVOLO, SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF

In questa notizia si parla di: tempo - mara - tavolo - venier

Mara Venier su Che Tempo Che Fa in onda su Nove: “La Rai ha perso il suo più bel programma” - Mara Venier, ospite di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio al Salone del Libro, esprime la sua nostalgia per il programma "Che Tempo Che Fa", recentemente trasferitosi da Rai a Nove.

La posizione di Mara Venier in Rai potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Cosa sta succedendo dopo le trattative per la presenza fissa della conduttrice al tavolo di Che Tempo Che Fa sarebbero in fase avanzata ma, come apprende Fanpage, questa s Vai su Facebook

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no; Mara Venier ospite fissa a Che Tempo Che Fa, si apre un nuovo caso in Rai; Mara Venier, ‘veto’ Rai sul Tavolo di Fabio Fazio. Perché la conduttrice non può sbarcare sul Nove.

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no - Mara Venier sognava un ritorno nel salotto dell'amico Fabio Fazio, ma il desiderio si scontra con un muro chiamato contratto. Riporta msn.com

Mara Venier, ‘veto’ Rai sul Tavolo di Fabio Fazio. Perché la conduttrice non può sbarcare sul Nove - La conduttrice di Domenica In avrebbe gradito un ritorno come presenza fissa a 'casa' dell'amico. Scrive libero.it