Thuram Inter svolta per il futuro | scaduta la clausola da 85 milioni la posizione dei nerazzurri

Con la scadenza della clausola da 85 milioni, il futuro di Thuram all'Inter si apre a nuove possibilità. Nonostante una stagione altalenante e alcuni infortuni, il talento francese resta un elemento chiave per la società nerazzurra. La direzione interista punta a consolidare il suo ruolo nel progetto futuro, rafforzando così la propria posizione sul mercato. La svolta per Thuram potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia dei nerazzurri.

Thuram Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante francese in nerazzurro dopo i diversi interessi di mercato. Tutti i dettagli. Nonostante una stagione conclusa tra alti e bassi, con diversi infortuni e un Mondiale per Club vissuto più da spettatore che da protagonista, Marcus Thuram rimane una pedina fondamentale per l 'Inter. Come riportato da Sport Mediaset, l'attaccante francese è visto come un punto centrale del nuovo progetto sotto la guida di Cristian Chivu, e il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsene, nonostante le difficoltà vissute nell'ultimo periodo. Un finale di stagione travagliato, ma Thuram resta un giocatore chiave.

