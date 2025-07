chi era mara severin la sommelier morta nel crollo del tetto del ristorante stellato a terracina

Una tragedia ha sconvolto Terracina: Mara Severin, giovane e promettente sommelier di soli 31 anni, ha perso la vita nel crollo del tetto del rinomato ristorante stellato 'Essenza'. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della ristorazione e tra coloro che la conoscevano. Chi era Mara Severin, una vita spezzata troppo presto in un incidente che ancora richiede chiarimenti? La sua storia merita di essere ricordata.

(Adnkronos) – Si chiamava Mara Severin la sommelier 31enne morta ieri nel crollo del tetto del ristorante stellato ‘Essenza’ di Terracina, a Latina. Mentre carabinieri e polizia stanno indagando per chiarire le cause del crollo, avvenuto ieri sera intorno alle 22, l’area è stata sequestrata. La 31enne, apparsa fin da subito in gravi condizioni, è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it