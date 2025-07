baseball ferrara lotta ma deve arrendersi la spuntano i wizards villafranca

Il sole di Badia Polesine illumina il campo mentre le tensioni si fanno sentire tra Ferrara e Wizards Villafranca. Sul diamante, una battaglia appassionante prende vita, dimostrando ancora una volta che nello sport la lotta è tutto. Nonostante l'impegno e la determinazione dei nostri, alla fine i Wizards spuntano vittoria, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e un’ulteriore sfida da conquistare.

Domenica 6 luglio si è tenuto un concentramento valido per il campionato EBL sul diamante di Badia Polesine, casa dei "Drunkballs". Nonostante le velate minacce di cattivo tempo, le prime due squadre a scendere in campo sono i Wizards di Villafranca e i nostri del Ferrara Baseball, che giocano in casa in campo neutro per necessità logistiche. Il play ball viene dato intorno alle 11. La partita appare subito equilibrata, con gli estensi che nel primo inning piazzano un RBI; tutto rimane immutato fino alla parte bassa del 3°, dove le mazze dei Wizards invertono la rotta della partita. Complice anche un bel fuoricampo del prima base Ruzza, il risultato si porta infatti sul 3-1 in favore dei veronesi.