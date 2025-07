Terracina cosa è successo al ristorante Essenza dove è morta la 31enne Mara Severin

Una serata che avrebbe dovuto essere un momento di piacere si è trasformata in tragedia a Terracina. Al ristorante stellato Essenza, un improvviso crollo del tetto ha causato la morte della giovane Mara Severin, 31 anni, mentre tentava di salvarsi. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, e le autorità stanno indagando sulle cause di questo drammatico incidente. La vicenda ha scosso profondamente tutti coloro che avevano condiviso con Mara momenti di gioia e convivialità.

Durante una serata al ristorante stellato Essenza, nel cuore di Terracina, un improvviso crollo del tetto ha trasformato la cena in tragedia. L’allarme è scattato intorno alle 22 in via Cavour, a pochi metri dal lungomare, quando la parte superiore dell’edificio è collassata. Una dipendente di 31 anni, Mara Severin, è stata estratta viva dalle macerie e sottoposta a manovre di rianimazione, ma le sue condizioni si sono rivelate critiche e, nonostante l’intervento dei medici all’ospedale Fiorini, è deceduta poco prima della mezzanotte. La giovane sommelier, lavorava da dieci anni nel team dello chef Simone Nardoni. 🔗 Leggi su Lettera43.it