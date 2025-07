WWE | Triple Threat Match infuocato a Evolution Lynch Bayley e Valkyria si scontrano a Raw

Ultima puntata di Monday Night Raw, dove l’atmosfera è diventata incandescentemente tesa. Becky Lynch, Bayley e Lyra Valkyria si sono confrontate in un acceso scambio di parole che ha infiammato il pubblico, preparando il terreno per un epic Triple Threat Match a WWE Evolution. Lo show ha preso una piega imprevedibile quando è risuonata la...

Durante l'ultima puntata di Monday Night Raw, il clima si è surriscaldato in vista dell'attesissimo Triple Threat Match per il WWE Women's Intercontinental Championship che si terrà a WWE Evolution. Protagoniste assolute del segmento sono state la campionessa in carica Becky Lynch, e le due sfidanti designate, Bayley e Lyra Valkyria, coinvolte in uno scambio di parole infuocato. Lo show ha preso una piega interessante quando è risuonata la musica di Becky Lynch, che ha fatto il suo ingresso trionfale, cintura in spalla. Lynch ha subito chiarito la sua posizione, sottolineando come né Bayley né Lyra siano riuscite a guadagnarsi il ruolo di prima sfidante in modo pulito.

