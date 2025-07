Biden padre&figlio ancora aperta la vicenda di abusi e corruzione in Ucraina

Le ombre che avvolgono la famiglia Biden e i misteri del potere in Ucraina continuano a tenere banco, tra accuse di corruzione e svelamenti inquietanti. Mentre Zelensky cerca alleanze strategiche e tenta di mantenere il controllo dell’informazione, il mondo osserva con attenzione le mosse di un’Europa divisa tra diplomazia e segreti. La scena internazionale è pronta a svelare nuovi capitoli di questa intricata vicenda, che potrebbe cambiare gli equilibri globali.

La grazia presidenziale concessa al figlio Hunter non è bastata a Joe Biden per spegnere definitivamente le vicende giudiziarie della famiglia. Trasmissioni, libri e denunce tengono viva l'attenzione negli USA, mentre in Ucraina Zelensky si sforza di silenziare chi ha cercato di svelare il malaffare dell'amministrazione Dem. Zelensky invoca l'aiuto austriaco. Sulla rotta verso il G7 in Canada di giugno, Zelensky ha fatto tappa a Vienna. Nella capitale austriaca ha siglato accordi bilaterali in vari settori socioeconomici e ha incontrato il presidente Alexander Van der Bellen. In conferenza stampa congiunta insieme a quest'ultimo ha lanciato un accorato appello alle autorità: Contiamo sul supporto dell'Austria, sia a livello di Stato che di società, su un tema delicato per l'Ucraina: la presenza di ex funzionari e di oligarchi ucraini che fuggono dalla giustizia nascondendosi in Europa, Austria compresa, e che nascondono patrimoni rubati.

Gruber attacca Trump, Travaglio la gela: “Te lo ricordi il conflitto d’interessi di Biden col figlio?” (video) - Lilli Gruber, nel tentativo di criticare Trump, ha interpellato Marco Travaglio a Otto e Mezzo, ma si è ritrovata a subire un attacco imprevisto.

Filippo Manni, il figlio e killer di Teresa Sommario, ora in carcere reo confesso, ha implorato il padre Daniele Manni, durante il colloquio in carcere, dove si trova dal giorno del delitto avvenuto il 17 giugno scorso: «Non abbandonarmi, aiutami», ha detto il killer Vai su Facebook

Hunter Biden, il figliol prodigo che faceva affari in Ucraina e Cina usando il nome di papĂ ; Hunter Biden, dalle condanne per armi e tasse al perdono del presidente: la vita turbolenta tra alcol e cocaina del secondogenito di Joe; Biden concede la grazia al figlio Hunter, era in attesa di due processi.

Biden e l'ombra degli affari in Ucraina. Che cosa si nasconde dietro la discussa grazia al figlio Hunter - Biden padre, Biden figlio e Devon Archer Per anni, il vicepresidente Biden ha dichiarato che né lui né il figlio erano in alcun modo coinvolti nell’indagine su Burisma . Come scrive affaritaliani.it

Biden grazia suo figlio Hunter: "Un errore giudiziario per colpire me" - MSN - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha graziato suo figlio Hunter, in attesa di una sentenza per due processi penali per evasione fiscale e per l'acquisto illegale di un'arma da fuoco. Si legge su msn.com