Rissa a San Marco Evangelista il morto è un 26enne napoletano | caccia all' accoltellatore

Una tragica notte a San Marco Evangelista: un giovane di soli 26 anni perde la vita e un altro rimane gravemente ferito in una violenta rissa culminata con un accoltellamento. La caccia all’assassino è già in atto, mentre le autorità cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto il Casertano. Le indagini proseguono per identificare il responsabile e garantire giustizia.

Un 26enne morto e un 24enne ferito grave, entrambi vittime di accoltellamento a¬†San Marco Evangelista nel Casertano, tarda serata di ieri.¬† Il morto √®¬†Stefano Margarita un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - Rissa a San Marco Evangelista, il morto √® un 26enne napoletano: caccia all'accoltellatore

In questa notizia si parla di: morto - marco - evangelista - 26enne

Andrea Marco Castagna, chi era il motociclista di 48 anni morto sulla Statale 36 - Andrea Marco Castagna, 48 anni di Lecco, è stato il motociclista tragicamente deceduto in un incidente sulla Statale 36.

L'autopsia sul corpo di Rivaldo Rusi, il 26enne ucciso durante un tentativo di furto a Foria, conferma il colpo sparato da dietro con un fucile da caccia. Il giovane è stato colpito tra la schiena e il fianco mentre scappava | https://shorturl.at/ZNSXn Vai su Facebook

Scontro di sangue tra giovani, bilancio tragico: un morto e un ferito grave; Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: caccia all'accoltellatore; S. Marco Evangelista. 26enne morto in fabbrica, ci sono 7 indagati per omicidio colposo..

Accoltellamento a San Marco Evangelista nel Casertano: un morto e un ferito grave - A San Marco Evangelista, un giovane di 25 anni è stato ucciso e un altro di 24 ferito gravemente in una rissa con ragazzi locali; i carabinieri di Caserta indagano sull‚Äôaggressore in fuga. Riporta gaeta.it

Rissa nel Casertano, un giovane morto e uno gravemente ferito: la vittima aveva 25 anni - È avvenuto a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove i due feriti, entrambi provenienti dal ... Secondo ilmessaggero.it