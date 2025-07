Giulia Stabile da Amici a Parigi | per le sfilate sceglie il mini abito a palloncino

Giulia Stabile, da amica a Parigi durante la Fashion Week, ha scelto un look irresistibile per il grande evento: il mini abito a palloncino, perfetto per catturare sguardi e sorrisi. La sua presenza nel front-row ha aggiunto un tocco di freschezza e stile all’atmosfera glamour della città della moda. Curiosi di scoprire tutti i dettagli del suo outfit? Continua a leggere.

Giulia Stabile è volata a Parigi per la Fashion Week, dove ha assistito a una delle sfilate. Cosa ha indossato per presenziare nel front-row?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

