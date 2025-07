alessandro cattelan passa a mediaset con il suo late show cancellato dalla rai

Alessandro Cattelan, il volto amato della tv italiana, torna protagonista grazie a Mediaset dopo la cancellazione di "Stasera c’è Cattelan" dalla Rai. Con il suo inconfondibile stile e un format collaudato, il conduttore si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5 o Italia 1, rinnovando un sodalizio vincente e regalando nuove emozioni. Si arricchisce così, come anticipa Affari...

Alessandro Cattelan ritrova il sorriso dopo che la Rai ha deciso di non rinnovargli il contratto, cancellando dalla programmazione Stasera c’è Cattelan. Il late show risorgerà in quel di Mediaset. Destinazione seconda serata di Canale 5 o Italia 1 e con una formula immutata che perdura dai tempi di Sky, creando un riconosciuto e perfetto connubio tra il brillante conduttore e il format televisivo. Si arricchisce così, come anticipa Affari Italiani, il parterre di conduttori Mediaset. Dopo Max Giusti che sarà impegnato in vari progetti e il Grande Fratello nip di Simona Ventura, arriva Cattelan. 🔗 Leggi su Bubinoblog