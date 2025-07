Crollo ristorante a Terracina le immagini delle macerie del tetto caduto sulla sommellier Mara Severin

Il dramma al ristorante Essenza di Terracina scuote la comunità: il crollo del tetto ha causato devastazione e, tragicamente, la perdita della giovane sommelier Mara Severin. Le immagini delle macerie testimoniano la violenza di quell’incidente, che ha spezzato una vita dedicata da un decennio al mondo del vino. Un evento che invita a riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità dei nostri luoghi di socialità, lasciando un vuoto incolmabile.

Le immagini del crollo del ristorante Essenza di Terracina, in cui ha perso la vita la 31enne Mara Severin: la donna lavorava come sommelier da 10 anni.

#Terracina (#Latina): Le prime immagini degli interventi presso il ristorante stellato "Essenza". Si indaga per capire cosa abbia causato il crollo del tetto. @Emergenza24 #news #Essenza Vai su X

