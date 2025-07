Trattative in via di definizione Recanatese in arrivo Domizi e Fioravanti

La Recanatese si prepara a svelare le prime grandi novità della stagione, con trattative importanti in fase di definizione e i primi annunci ufficiali attesi già nei prossimi giorni. Mentre il countdown per l’iscrizione al campionato si avvicina alla scadenza di giovedì alle 17, le società sono impegnate a portare a termine le pratiche telematiche necessarie. È una settimana cruciale che potrebbe segnare il nuovo corso della squadra, e tutti gli occhi sono puntati su di lei.

L'abbiamo presentata come quella che dovrebbe essere per la Recanatese la settimana dei primi annunci ufficiali dopo le innumerevoli indiscrezioni raccolte in questi giorni ma sono anche ore febbrili per ultimare le pratiche relative all'iscrizione al campionato la cui "dead line" è fissata per giovedì alle 17. Le Società debbono provvedere solo in via telematica attraverso l'apposito portale della Lnd ed oltre al pagamento dei "diritti" vige anche l'obbligo della fidejussione bancaria a prima richiesta di 31mila euro. Relativamente al girone F in fase di definizione il caso più ingarbugliato pare essere quello della matricola abruzzese Castelnuovo Vomano che, sfumato l'accordo di trasferirsi a Roseto, sembrerebbe aver trovato una soluzione ai problemi cedendo il titolo ad una società di Promozione di un quartiere di Teramo, il Piano della Lenta, cosicchè ci sarebbero due squadre nella stessa città anche se, da voci raccolte, questa nuova realtà giocherebbe le partite casalinghe a Montorio al Vomano.

