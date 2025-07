I sogni infranti dell' Argentina in un' installazione di Tosatti

I sogni infranti dell'Argentina prendono forma nell'installazione di Gian Maria Tosatti, un progetto che fonde poesia e ricerca artistica in un racconto visivo potente. Definendo il proprio lavoro come un "incidente di percorso", l'artista si confronta con le sfide e le speranze di Buenos Aires, creando un'opera che invita alla riflessione e all'empatia. Un viaggio emotivo che lascia il pubblico con una domanda: come trasformare il dolore in arte?

Buenos Aires, 8 lug. (askanews) - Un lavoro che lo stesso artista definisce un "incidente di percorso", ma che si inserisce perfettamente in una poetica e una ricerca che sono quelle di Gian Maria Tosatti, figura sempre più rilevante sulla scena internazionale, che a Buenos Aires ha presentato una nuova opera nell'abito del progetto di residenza Coordenadas. Si tratta dell'installazione "Casa dell'anima #02 - Yo soy el pecato que tengo", che è in un certo modo un'anticipazione del nuovo capitolo argentino del grande progetto di Tosatti sulla democrazia, "Il mio cuore è vuoto come uno specchio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I sogni infranti dell'Argentina in un'installazione di Tosatti

