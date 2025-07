Juventus Comolli si fionda sull’ex obiettivo del Milan | pronto il colpo da 15 milioni

mettere in campo tutte le sue strategie per rinforzare la rosa e rilanciare la Juventus. La scoperta di un nuovo obiettivo, un ex del Milan valutato 15 milioni, alimenta già le speranze dei tifosi bianconeri di tornare a competere ai massimi livelli. Damien Comolli si prepara a scrivere una nuova pagina di successi, sfruttando al massimo questa occasione per plasmare il futuro della squadra.

Si accende il mercato della Juventus, i bianconeri si fiondano su uno degli obiettivi principali del Milan di Allegri La Juventus, dopo essere uscita dal Mondiale per Club, ha finalmente lo spazio manovra necessario per muoversi a pieno regime sul calciomercato. Il nuovo ds, Damien Comolli, dovrà fare tesoro degli errori dell’ultima stagione del suo predecessore, Cristiano Giuntoli. In questa finestra di calciomercato il ds francese dovrà capitalizzare al meglio, anche giocando a ribasso quando si presenta l’occasione, come dimostra l’acquisto di David a parametro zero. La strategia che adotterà la Juventus in questa sessione estiva dovrebbe garantire ai bianconeri un intervento consistente sul mercato, visto che ci sono diversi reparti che hanno bisogno di un rinforzo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, Comolli si fionda sull’ex obiettivo del Milan: pronto il colpo da 15 milioni

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - milan - fionda

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Quindi, ricapitolando: Il Newcastle lo prende a parametro zero a luglio 2024. ? Dopo una decina di presenze in cui non si ricorda nulla di eccezionale (appena 300 minuti giocati), decide di venderlo. La Juventus lo prende in prestito a 3,8 milioni di eur Vai su Facebook

Juventus, Comolli si fionda sull’ex obiettivo del Milan: pronto il colpo da 15 milioni.

Juve, Milan su Vlahovic. Comolli evita lo scontro. E Padovano: “Andrà via” - I rossoneri corteggiano Vlahovic su spinta del neo tecnico Allegri, la Juve non vuole andare allo scontro con il giocatore ed è previsto un colloquio tra Comolli e Ristic. Come scrive msn.com

Juventus, Vlahovic non molla. Ma il Milan potrebbe dare una mano a Comolli - Dusan Vlahovic è diventato un rebus da sciogliere per la Juventus, con Comolli al lavoro per trovare una soluzione. sport.virgilio.it scrive