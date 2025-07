Cattelan-Mediaset trattativa saltata all'ultimo minuto | Non ci sarà il suo nome ai palinsesti

La tanto attesa trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset è saltata all’ultimo minuto, lasciando i fan delusi e senza l’annuncio tanto atteso ai palinsesti. Un colpo di scena che segna un passo indietro nel percorso di collaborazione tra il conduttore e il gruppo televisivo. Ma cosa ha davvero impedito la finalizzazione dell’accordo? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Salta il passaggio di Alessandro Cattelan a Mediaset: la trattativa si arena e il conduttore non sarà annunciato ai palinsesti. Troppo complicato chiudere in tempo per la presentazione di questa sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it